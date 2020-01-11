В Грузии разгорелся скандал из-за лекарств от гепатита

Списанные препараты, предназначенные для лечения гепатита С, стали поводом для очередного скандала в Грузии: накануне Служба государственного аудита страны сообщила, что у предоставленных лекарств стоимостью более 560,6 млн лари ($194,5 млн) истек срок годности, и они были списаны/

Власти Грузии объясняют, что лишние медикаменты - это необходимые запасы, а оппозиция говорит о недостатках программы лечения гепатита С, стартовавшей в 2016 году: в ее рамках страна оформила десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая и обеспечивает ее дорогостоящим препаратом "Совальди".

"Там были списаны дозы на лечение около двух тысяч пациентов. Мы ежемесячно лечим от тысячи до 1,2 тысяч пациентов, и у нас должны быть стратегические запасы" - заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Sputnik Грузия.

В тоже время Гамкрелидзе отметил, что многие пациенты осознанно не хотят проходить бесплатное лечение, несмотря на наличие препаратов.

Между тем, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", депутат парламента Зураб Чиаберашвили возложил ответственность на власть за то, что граждане не могут воспользоваться программой лечения гепатита С: власти не смогли полноценно провести кампанию, так как несмотря на то, что лечение от гепатита С было бесплатным для всех граждан Грузии, предварительные исследования стали бесплатными только летом 2019 года, - уверен депутат.

Напомним, Грузия на сегодняшний день - единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С в мире нет.