Узбекистан будет измерять покупательскую способность "индексом плова"

Власти Узбекистана по аналогии с "индексом Бигмака" разработают "индекс плова", который будет использоваться в стране в качестве неофициального показателя паритета покупательской способности, - сообщает пресс-служба Госкомитета по статистике республики.

"В большинстве европейских государств "индекс Бигмака" и "индекс оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Между тем наиболее ... популярным для нашей республики будет формирование данных "индекс плова", - говорится в сообщении на сайте ведомства, передает РИА Новости.

В доказательство Госкомстат приводит перечень ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, расположенных во всех областных центрах страны, а также информацию об их стоимости.

Для определения "индекса плова" будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции плова минимум в трех предприятиях общепита в регионах, а после рассчитана стоимость 1 кг готового плова с учетом всех затрат, - пояснили в комитете. Помимо этого, будет вестись учет изменений стоимости затрат для приготовления 1 кг плова за определенный период времени, - добавили в Госкомстате.