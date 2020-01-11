РПЦ предложила молодежи знакомиться в храмах - СМИ

Храмы - хорошее место для личных знакомств, которые впоследствии могут перерасти в любовь, - рассказал сегодня председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Конечно, храм - это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь", - отметил митрополит, передает ТАСС.

Священнослужитель отметил, что многие церковные люди, вступившие впоследствии в брак, познакомились именно в храме. Постепенно это общение переросло в любовь, - пояснил он.

В заключение митрополит добавил: "И не случайно ведь существует поговорка: "Браки заключаются на небесах".