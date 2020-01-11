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Хасан Рухани извинился перед Украиной за сбитый самолет

Хасан Рухани извинился перед Украиной за сбитый самолет

Во время телефонного разговора президент Ирана Хасан Рухани извинился перед народом Украины за сбитый украинский самолет, - сообщил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба офиса украинского лидера.

"Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Зеленский также заявил, что он настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе, чтобы уже на следующей неделе, до 19 января, тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться, - подчеркнул украинский президент.

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Вестник Кавказа

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