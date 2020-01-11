Хасан Рухани извинился перед Украиной за сбитый самолет

Во время телефонного разговора президент Ирана Хасан Рухани извинился перед народом Украины за сбитый украинский самолет, - сообщил сегодня президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба офиса украинского лидера.

"Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Зеленский также заявил, что он настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе, чтобы уже на следующей неделе, до 19 января, тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться, - подчеркнул украинский президент.