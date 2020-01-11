В подмосковном Подольске подо льдом погибли двое детей

Сегодня в подмосковском Подольске погибли, провалившись под лед, двое малолетних детей, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В селе Сынково на улице Городская на территории частного домовладения на пруду провалились под лед двое детей в возрасте пяти и восьми лет", - цитирует собеседника РИА Новости.

По предварительным данным, дети вместе с мамой были в гостях у родственников. Они провалились под лед во время прогулки по территории частного дома.

Тела погибших уже извлекли на поверхность. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются родственники.