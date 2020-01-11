Ушел из жизни первый посол России в Южной Осетии

Сегодня в Москве скончался первый посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, - сообщает российское посольство в республике.

"11 января 2020 года ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса, посол России в Южной Осетии в 2008-2017 годах Эльбрус Каникоевич Каргиев", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На протяжении своей дипломатической карьеры Эльбрус Каникоевич последовательно отстаивал интересы страны.

"Для нас он навсегда останется первым послом России в Южной Осетии, внесшим значительный вклад в развитие российско-югоосетинских межгосударственных отношений", - подчеркивается в сообщении.