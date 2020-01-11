Ангела Меркель: "Северный поток-2" нужно довести до конца

Встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель была полезной и содержательной, - заявил сегодня по итогам переговоров президент РФ Владимир Путин.

"В ходе состоявшихся у нас сегодня содержательных и полезных переговоров были затронуты ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике, культурно-гуманитарной сфере", - рассказал Путин.

"Мы говорили, конечно же, о проекте "Северный поток". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца. Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", - заявила Меркель.

"Это прежде всего экономический проект, мы считаем его верным... Я считаю, что после дискуссии о том, что "Северный поток-2" все-таки можно завершить, несмотря на эти санкции, российский президент назвал сроки, есть некоторое затягивание, но его действительно можно завершить. Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США, мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше, по сути, это экономический проект", - отметила Меркель.

"Россия ценит ответственную позицию Германии по поддержке проекта "Северный поток-2", отметил и Владимир Путин.

"В активе России и Германии целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики", - подчеркнул он.

Что касается того, какими силами он будет достроен, то Россия сможет завершить его строительство без привлечения иностранных партнеров, вопрос только в сроках, - отметил президент РФ.

"Да, мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках. Это единственный вопрос, который встает в этой связи", - заявил Путин, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта.

Что касается сроков, то работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года, заявил Владимир Путин.

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", - сообщил Путин

Также стороны обсудили в ходе переговоров транзит российского газа через Украину.

"Мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", - сказал Путин, подчеркнув, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

"Отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину", - добавила Меркель.

Владимир Путин обсудил с Ангелой Меркель ситуацию вокруг иранской ядерной сделки, Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира - это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Меркель.

Он напомнил, что после отказа США от этой основополагающей договоренности иранские партнеры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. "Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчеркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки", - добавил Путин.

"Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД. Иранцы вправе полагаться на поддержку европейских стран, обещавших создать специальный независимый от доллара финансовый механизм для расчетов в торговле с Ираном. Нужно, чтобы институт для торговых обменов - INSTEX - в конечном итоге все-таки начал работать", - сказал Путин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после признания Ираном вины за крушение украинского самолета под Тегераном в ночь на 8 января заявила, что необходимо будет обсудить все последствия.

"Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные, которые понесут ответственность, найдены, сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть", - сказала Меркель.

В ходе переговоров с канцлером Германии удалось обсудить вопросы стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и в мире в целом, а также двустороннюю повестку сотрудничества, - рассказал Владимир Путин.

"В ходе переговоров с госпожой федеральным канцлером нам удалось обстоятельно и в конструктивном ключе обсудить многие важные вопросы, которые касаются как российско-германских отношений, так и стабильности и безопасности в ближневосточном регионе и в мире в целом", - поведал российский лидер, выразив надежду, что до крупномасштабных военных конфликтов на Ближнем Востоке дело не дойдет - в противном случае это будет катастрофой для всего мира.

"Что касается ситуации в целом - то надеюсь, до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет. То, что там война идет - мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона, Ближнего Востока, но и для всего мира" , - сказал Путин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Также в ходе переговоров с канцлером Германии президент России обсудил ситуацию в Ливии, ситуация в которой влияет на стабильность в регионе и негативно отражается на Европе.

"При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют", - сказал он, подчеркнув, что все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, "но и имеет негативную проекцию на Европу". "Имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - заявил Путин.

Германия надеется, что усилия России и Турции по урегулированию конфликта в Ливии увенчаются успехом, в Берлине также рассчитывают на скорое проведение ливийской конференции, - заявила Ангела Меркель.

"Мы обсудили вопросы международных конфликтов. Во-первых, хотела бы упомянуть Ливию. Я думаю, что между турецким президентом Эрдоганом и российским президентом Владимиром Путиным состоялась продуктивная встреча в Стамбуле. В рамках этой встречи ведется работа по прекращению огня. Это может стать шагом в рамках берлинского процесса между странами, которые имеют право вето в СБ ООН, и с другими странами разработался определенный документ на высоком уровне", - сказала Меркель, отметив, что сейчас ФРГ может приглашать участников на ливийскую конференцию в Берлин под эгидой ООН.

"Генсек ООН Гуттереш и спецпосланник Саламе несут главную ответственность за этот процесс, и, в конце концов, должна быть предоставлена ливийским сторонам возможность иметь суверенную страну. Мы не собираемся вмешиваться в суверенитет, и поэтому сейчас стороны конфликта в Ливии – господин Сарадж и господин Хафтар – они тоже будут вовлечены в решение этих вопросов. Мы надеемся, что усилия российской стороны и усилия турецкой стороны увенчаются успехом, и мы уже в скором времени будем приглашать участников на конференцию в Берлине", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Президент России прокомментировал и сообщения о российских наемниках в Ливии, заявив: "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".

"Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала (Халифы) Хафтара и правительством национального согласия господина (Файеза) Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью - преодоление раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов", - сказал он, добавив, что именно на достижение этих целей направлено принятое на днях с президентом Турции Тайипом Эрдоганом совместное заявление с призывом к противоборствующим сторонам прекратить боевые действия с 0:00 12 января. "Я о работе в Стамбуле подробно проинформировал федерального канцлера", - поведал Путин, выразив надежду, что через пять часов противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, как к этому призвали Россия и Турция.

"Я очень рассчитываю, что сегодня через несколько часов, через пять часов, как мы и призвали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия", - сказал Путин.

Президент России проинформировал канцлера Германии и об итогах своей поездки в Дамаск.

"Естественно, на переговорах не обошли вниманием и обстановку в Сирийской арабской республике. Я, безусловно, поделился с госпожой канцлером итогами своей недавней поездки в Дамаск, переговорами с президентом (Сирии Башаром) Асадом", - сказал он, заявив, что ситуация в Сирии стабилизируется, восстанавливается государственность.

"Можно с уверенностью констатировать, что ситуация в этой стране стабилизируется, Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, восстанавливается сирийская государственность", - отметил он.

Путин указал, что Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

"Обсудили вопросы постконфликтного восстановления Сирии. Улучшение гуманитарного положения в стране и безопасного возвращения беженцев. Требуется объединить усилия всех ответственных членов мирового сообщества, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам в самом широком смысле этого слова восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больниц, школ. Вместе с тем, любая помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями и распространяться на все пострадавшие территории без всяких предварительных условий и политизации", - сказал он по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также стороны затронули вопрос урегулирования кризиса на Украине. Президент России считает, что Минские соглашения остаются безальтернативными в этом процессе.

"Подробно говорили с госпожой Меркель об урегулировании внутриукраинского кризиса. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой для нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Важно, что конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплотились в жизнь", - рассказал Путин.