Москвичам пообещали самую холодную ночь в январе - СМИ

Ночь на воскресенье станет одной из самых холодных с начала этого года в Москве, сообщает сайт "Метеовести".

Уже к 16 часам температура воздуха в столице стала отрицательной, а к 18 часам столбики термометров опустились ниже нуля на всей территории области.

"Это приведет к образованию гололедицы, что вновь осложнит ситуацию на дорогах. Ну а предстоящая ночь станет одной из самым холодных с начала января. К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4-6 градусов, а по области - местами до минус 8-9", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.