Грузинские школы не станут прерывать занятия из-за гриппа

В школах Грузии на сегодняшний день нет никаких предпосылок для прекращения учебного процесса, сообщил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе. Об этом он заявил на фоне участившихся случаев заболевания вирусом гриппа.

"К счастью, сейчас ведущим вирусом является вирус типа "B", и эпидемиологический процесс проходит более спокойно. Исходя из этого, нет никаких оснований для прекращения учебного процесса на этом этапе", - подчеркнул он.

Имнадзе также отменил, что Грузия на сегодняшний день далека от эпидемиологического порога. Эпидемией считается показатель, при котором конкретным вирусом заболевают 450-500 человек на 100 тыс жителей. В нынешнем зимнем сезоне превалирует тип вируса гриппа "B", который клинически характеризуется течением сравнительно легкой и средней тяжести, передает Спутник-Грузия.