В Ираке убит оператор российского видеоагентства

Сегодня в Ираке был убит оператор российского видеоагентства Ruptly, принадлежащего RT, Саафа Гали, - сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье", - написала она в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Журналист был убит после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном, сообщает Telegram-канал RT.

Известно, что стрингер снимал сюжет для местных СМИ.