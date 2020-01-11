В Армении пылают лесные пожары в Лорийской и Тавушской областях

В Лорийской области Армении рядом с селом Качачкут сегодня утром вспыхнул лесной пожар, - сообщает пресс-служба МЧС страны.

В тушении пожаров приняли участие как пожарные, так и сотрудники и лесники ГНКО "Айантар" и жители села. Площадь пожара составила около 40-50 га. На данный момент пожар локализован, - передает Sputnik Армения.

Еще два пожара возникли в Тавушской области страны рядом с Дилижаном. Здесь они оказались не такими большими – пожарным удалось их быстро потушить.

Борьба с пожаром в Лорийской области продолжается, но иногда при появлении ветра пожар разгорается снова, поэтому в МЧС не спешат с утверждениями.