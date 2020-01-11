"Аэрофлот" перенес рейс Москва – Тегеран на шесть часов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла свой рейс из Москвы в Тегеран, который должен был подняться в воздух сегодня, на утро воскресенья, - следует из данных онлайн-табло перевозчика и аэропорта "Шереметьево".

Рейс должен был состояться сегодня в 22:15 мск. Теперь ожидаемое время вылета – 4:00 воскресенья, - передает РИА Новости.

Напомним, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов. На данный момент запрета российским авиакомпаниям летать в Иран нет.