Узбекистан вернет из Швейцарии предметы искусства Гульнары Каримовой

Власти Узбекистана планируют вернуть в страну 70 предметов искусства, обнаруженных на вилле дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой в Женеве.

"Совместно с федеральной прокуратурой Швейцарии с привлечением экспертов из Узбекистана проводится работа по установлению принадлежности к национальному достоянию и последующему возврату 70 предметов искусства (картины, предметы искусства и зодчества, и другие), которые были обнаружены в ходе обыска и арестованы на вилле Каримовой в Женеве", - отмечается в сообщении надзорного ведомства, передает "Интерфакс".

Ранее в Узбекистане по адресам Каримовой были обнаружены и арестованы 985 предметов искусства (картины, сюзане, украшения, керамика, художественные изделия из дерева), признанные материально-культурными и художественными ценностями, общая сумма которых превышает 12,7 млрд сум. ($1,3 млн). Они по решению суда обращены в доход государства и переданы в Государственные музеи Узбекистана, - сообщили в Генпрокуратуре страны.

Напомним, в Узбекистане на этой неделе начались судебные слушания по очередному уголовному делу в отношении дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. До этого только по двум уголовным делам сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест ее активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более $1,5 млрд.