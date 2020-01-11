Ереван решил проигнорировать факт осквернения памятника Грибоедову

В Армении не намерены заводить уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову, - сообщил сегодня представитель пресс-службы полиции страны Зарзанд Габриелян.

В начале декабря прошлого года сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века, пособника фашистов и одного из основателей Армянского легиона СС Гарегина Нжде.

"В возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием состава преступления", - сказал Габриелян, добавив, что по данным полиции, деяния вандала Арутюняна предполагают административную ответственность, передает РИА Новости.

Напомним, Александр Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов также сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.