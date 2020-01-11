Десятки авиарейсов из Дубая задержаны из-за дождей

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) попали в сильный циклон, из-за которого международный аэропорт Дубая отложил десятки авиарейсов, - сообщило управление аэропортов эмирата.

"Плохие погодные условия, которые продолжаются с утра субботы, продолжают влиять на операционную деятельность Международного аэропорта Дубая. Отсрочки рейсов, скорее всего, будут наблюдаться в течение всего дня. Некоторые рейсы были отменены или перенаправлены в другой аэропорт (DWC) на юге Дубая", - говорится в сообщении управления в социальной сети Twitter, передает РИА Новости.

Дубайская авиакомпания Emirates на своей странице в Twitter заявила о том, что проливные дожди стали причиной отсрочки нескольких рейсов из Дубая и в него. Она попросила проверять информацию о своих рейсах на сайте компании.

Пользователи соцсетей разместили фотографии и видеозаписи, на которых видно, как самолеты в аэропорту Дубая стоят в воде, доходящей до их корпуса.

Национальный метеорологический центр ОАЭ уже сообщил, что дожди будут идти, по крайней мере, до конца дня субботы.