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Полицейские спасли рухнувшего на пути станции метро "Октябрьская" мужчину

Полицейские спасли рухнувшего на пути станции метро &quot;Октябрьская&quot; мужчину

Сегодня днем на станции метро "Октябрьская" в Москве по собственной неосторожности мужчина упал на железнодорожные пути и выжил, - сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 15:30 мск на станции метро "Октябрьская" с платформы на пути упал мужчина, со слов очевидцев, по собственной неосторожности",- говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В отсутствие электропоезда дежурившие на станции сотрудники полиции помогли подняться пассажиру. Полицейские незамедлительно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе.

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Вестник Кавказа

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