Прыгунья Ласицкене отказалась от контактов с ВФЛА

Первая в истории России трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдет в отставку.

"Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными. Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути", - сказала Ласицкене, передает ТАСС.

Напомним, независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Сейчас временно исполняющая обязанности президента ВФЛА - Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за череды допинговых нарушений российскими легкоатлетами.