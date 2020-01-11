В Стамбуле зафиксировано сильное землетрясение

Сегодня в Турции в 16:37 (совпадает с мск) было зафиксировано землетрясение с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, - сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (АЧС) Турции.

"Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в районе Мраморного моря с эпицентром в акватории Мраморного моря в районе города Силиври", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Землетрясение ощущалось во многих районах Стамбула и спровоцировало панику среди местных жителей, - сообщает турецкая газета Hurriyet.

О пострадавших и разрушениях пока информации нет, - сообщил турецкий телеканал NTV.