Поклонская: крымчане до сих пор с трудом получают российские паспорта

На приеме по вопросам гражданства многие крымчане жалуются на проблемы с получением российских паспортов, - написала в своем Telegram-канале депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Некоторым не выдают паспорт из-за отсутствия документа об отказе от украинского гражданства. У некоторых требуют письменные доказательства нахождения в Крыму во время референдума, "и таких историй сотни... Бюрократия дошла до безумной степени абсурда!" – считает Поклонская, передает РИА Новости.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России.