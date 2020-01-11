Рамзан Кадыров выразил соболезнования народу Омана

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования народу Омана, а также родным и близким скончавшегося накануне вечером султана Кабуса бен Саида Аль Саида, который правил страной с 1970 года.

"По воле Всевышнего Аллаха ушел в Праведный мир султан Омана Кабус Бен Саид. Выражаю соболезнование семье, родным и близким Кабус бен Саида и всему народу султаната Оман!" - написал Кадыров в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Напомним, не имевший наследников султан скончался от продолжительной болезни. Совет по обороне призвал членов правящей семьи собраться и назначить нового правителя согласно конституции. Новый султан - двоюродный брат скончавшегося правителя и глава комитета по будущему видению развития Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид.