На "Авито" продают краснодарские рейсовые автобусы?

В соцсетях появились публикации о том, что в Тамбове продаются автобусы, предназначенные для общественных перевозок в Краснодаре. Информация об том, что автобусы обнаружили на сайте по продаже автотехники "Авито" в Тамбове, появилась накануне в телеграм-канале "Транспортная инициатива". Как утверждали авторы публикации, автобус ЛиАЗ 2013 года выпуска продавали за 2 млн 150 тыс рублей, а то, что транспорт принадлежит МУП КТТУ, было видно по наклейкам, чехлам на сиденье и бортовому номеру КТТУ.

Судя по скриншотам с сайта, продажей транспорта занимается частное лицо. Неизвестные подписали, что объект находится в отличном состоянии и имеет пробег 130 тыс км. На фотографиях в объявлении видны два автобуса, из-за чего авторы канала сделали вывод о том, что "как минимум два краснодарских автобуса продаются неким частным лицом".

"Гениальный" поворот транспортной политики местной администрации - распродать весь транспорт большой вместимости в другие регионы", - подытожили там, - цитирует портал Юга.ру.

В МУП КТТУ разъяснили ситуацию: информацию о продаже автобуса, похожего на тот, что эксплуатировался КТТУ в Краснодаре, накануне опубликовали сразу несколько краснодарских телеграм-каналов и пабликов. Сегодня МУП КТТУ в своем Instagram сообщили, что действительно продают вышедшие из строя автобусы, так как их "нет смысла восстанавливать" – "избавляются от балласта".

Организация решила таким образом избавиться от 40 автобусов ЛиАЗ, которые в 2014 году с пробегом передали предприятию. Причиной продажи транспорта стал заводской дефект, из-за которого в автобусах вышли из строя двигатели, КПП и другие ключевые узлы, а также возраст (7 лет) и значительный износ, поскольку рекомендованный срок их эксплуатации - 10 лет. Еще одной из причин стала экономическая целесообразность, так как замена двигателей стоит "в несколько раз выше, чем остаточная стоимость автобусов".

В середине минувшего 2019 года автобусы изучили эксперты, после чего часть из них решили продать. Несколько машин уже ремонтировали, однако на линии автобусы снова выходили из строя, - добавили в пресс-службе организации.