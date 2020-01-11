США: Россия нам конкурент, а не враг

США рассматривают Россию как конкурента, а не врага или угрозу, - заявил в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

"Я бы сказал, что Россия является конкурентом, достаточно жестким, иногда изобретательным, но конкурентом. Президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что мы выступаем за добрые отношения с Россией и держим открытыми двери к диалогу", - ответил замгоссекретаря на вопрос, видят ли США в России врага или угрозу, передает РИА Новости.

США и Россия поддерживают каналы связи по целому ряду вопросов: Украина, Сирия, Северная Корея, контроль над вооружениями, Ближний Восток, двусторонние отношения, - добавил Хейл, еще раз подтвердив, что США выступают против "Турецкого потока", поскольку, по их мнению, данный проект усиливает политическое влияние России в Европе.