"Азербайджан 2017" в числе лучших Гран-при "Формулы-1"

"Гран-при Азербайджана 2017" был признан одним из лучших турниров "Формулы-1" за последние десять лет. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, опубликованного на официальном сайте "Формулы-1".

Составители рейтинга отметили наиболее запомнившиеся моменты соревнований Гран-при Азербайджана в 2017 году.

В их числе, нарушение Себастьяна Феттеля – пилот Ferrari не рассчитал скорость на четвертом повороте, случайно задев болид притормозившего впереди пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона, а затем объехал его с левой стороны и поддел уже намеренно.

За это он был наказан штрафом в десять секунд. Тогда к финишу он добрался четвертым.

Победные места достались пилоту Red Bull-TAG Heuer Даниэлю Риккардо, пилоту Mercedes Валлтери Ботасу и пилоту Williams-Mercedes Лэнсу Строллу.

Также в числе ярких эпизодов, - борьба между двумя финскими гонщиками - Валттери Ботасом (Mercedes) и Кими Райконненом (Ferrari), плачевно отразившаяся на пилоте Ferrari, который финишировал за пределами очковой зоны, ухудшив в итоге позицию в личном зачете, отмечает Trend.

В первой тройке лучших Гран-при – "Германия 2019", "Канада 2011" и "Бразилия 2019".