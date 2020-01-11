Рухани позвонил Зеленскому

Президенты Ирана и Украины Хасан Рухани и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили катастрофу украинского самолета.

"Президенты Ирана и Украины обсудили происшествие с украинским самолетом, произошедшее в окрестностях Тегерана", - говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

Ранее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке, напоминает РИА Новости.