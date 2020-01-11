"Северный поток-2" и Ближний Восток: в Кремле стартовали переговоры Путина и Меркель

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Федерального канцлера сопровождает глава МИД Германии Хайко Маас.

Открывая встречу, глава российского государства заявил о том, что находится в постоянном контакте с канцлером ФРГ. "Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами", - сказал президент России.

Затем Путин поблагодарил Меркель за то, что она приняла приглашение приехать в Россию для обсуждения различных вопросов. "Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся", - отметил он.

Меркель, в свою очередь, поблагодарила Путина за предоставленную возможность приехать в Москву и обсудить ряд важных двусторонних и международных тем.

"Господин президент, спасибо, что пригласили приехать в Москву. У нас есть целый перечень разных тем, о которых я с вами хотела поговорить. Это и двусторонние темы, и темы международной повестки дня, которые представляют интерес для обеих наших сторон" - сказала она, отметив, что среди таких тем, в частности, ситуация в Ливии, Сирии.

"Поэтому я с нетерпением жду наших бесед с вами, наших переговоров. Благодарна за приглашение, за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - подчеркнула канцлер ФРГ.

По информации пресс-службы Кремля, лидерам предстоит обсудить ближневосточную тематику на фоне обострения ирано-американского кризиса, а также обстановку в Ливии, Сирии и урегулирование внутриукраинского кризиса.

Ранее темы переговоров анонсировал кабмин ФРГ. Официальный Берлин подчеркнул, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации не было предлогом к визиту, поездка готовилась с декабря.

По словам официального представителя, кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, главы государств условились провести эту встречу еще во время нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019 года.

Переговоры с Путиным станут единственным пунктом программы визита Меркель в Россию, в 17.00 мск пройдет совместная пресс-конференция, после чего канцлер и глава германского МИД отправятся в Берлин, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита, Меркель и Путин проводили телефонные переговоры, в ходе которых стороны, в частности, обсуждали ближневосточную проблематику и энергетическое сотрудничество. "В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН. Затронута также ситуация в Сирии", - сообщала официальная Москва.

Также Путин и Меркель подтверждали "настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2".