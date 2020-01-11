Иран предупреждал о возможности трагедии в небе

Армия Ирана незадолго до крушения украинского Boeing просила прекратить полеты гражданских самолетов на время ударов по американской базе Айн аль-Асад в Ираке. Однако, по ряду причин, это требование выполнено не было. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"Мы требовали прекратить движение самолетов во время атаки на базу Айн аль-Асад, но это не случилось по ряду причин", - сказал он, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал"Аль-Джазира".

Ранее Тегеран официально признал вину в катастрофе украинского Boeing.