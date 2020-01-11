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Грузия возвращается в большое сумо

Грузия возвращается в большое сумо

Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин), в первой схватке январского хацу басё, стартующего в Токио 12 января, поведет встречу с седьмым маэгасирой Востока – Сёходзаном.

Этот сезон Тотиносин начинает в ранге маэгасиры, для перехода в ранг комусуби ему необходимо одержать на хацу басё более 10 побед.

Высока вероятность того, что грузинскому спортсмену этого сделать не удастся, так как из-за травм наш сумоист не сумел провести подготовку в полном объеме, отмечает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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