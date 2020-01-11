Путин провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провел телефонный раз говор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Входе переговоров стороны обсудили вопросы, касающиеся ситуации в Ливии.

"Владимир Путин проинформировал о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января в Стамбуле", - сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер также высказался за активизацию усилий, направленных на скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта.