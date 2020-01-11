Хореограф группы Тутберидзе обвинил фигуристку в пошлости

Входящий в группу Этери Тутберидзе хореограф Алексей Железняков раскритиковал показательное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой. В прошлом году она продемонстрировала номер с раздеванием.

По словам Железнякова, "везде должна быть мера". "Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань", - выразил мнение он, передает "Спорт Бизнес Online".

Ранее за излишнюю откровенность номер Туктамышевой на песню Toxic критиковали болельщики, специалисты и фигуристы.