Хореограф группы Тутберидзе обвинил фигуристку в пошлости
Входящий в группу Этери Тутберидзе хореограф Алексей Железняков раскритиковал показательное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой. В прошлом году она продемонстрировала номер с раздеванием.
По словам Железнякова, "везде должна быть мера". "Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань", - выразил мнение он, передает "Спорт Бизнес Online".
Ранее за излишнюю откровенность номер Туктамышевой на песню Toxic критиковали болельщики, специалисты и фигуристы.
Вестник Кавказа
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