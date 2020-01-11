Знания школьников будут оценивать по-новому в РФ

Министр просвещения Ольга Васильева сообщила о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Так, в соответствии с новыми правилами, учителя смогут ставить "зачтено" за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура.

По ее словам, некоторые школы давно перешли к системе "зачет"-"незачет", но при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

"Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно", - сказала министр в интервью "Российской газете".