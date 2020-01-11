"Рыбок" Церетели восстановят в Сочи

Мозаичная композиция работы Зураба Церетели "Рыбки" будет восстановлена в Курортном городке Сочи.

Реставраторы учтут мнение Зураба Церетели и используют архивные фотосъемки, чтобы вернуть бассейну с фонтаном первоначальный вид.

Также будет благоустроена окружающая фонтан зеленая зона. "В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения", - анонсировал изменения глава города.

Ранее реставрационные работы по восстановлению фонтана проводились более 20 лет назад, отмечает "КП Краснодар".