"Рыбок" Церетели восстановят в Сочи
Мозаичная композиция работы Зураба Церетели "Рыбки" будет восстановлена в Курортном городке Сочи.
Реставраторы учтут мнение Зураба Церетели и используют архивные фотосъемки, чтобы вернуть бассейну с фонтаном первоначальный вид.
Также будет благоустроена окружающая фонтан зеленая зона. "В парке установят лавочки, освещение и камеры видеонаблюдения", - анонсировал изменения глава города.
Ранее реставрационные работы по восстановлению фонтана проводились более 20 лет назад, отмечает "КП Краснодар".
Вестник Кавказа
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