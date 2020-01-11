Назван виновник крушения украинского Boeing

Корпус стражей исламской революции (КСИР) берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета. Об этом заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде в ходе пресс-конференции после сообщения о причинах авиакатастрофы.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", - цитирует Хаджизаде РИА Новости.

Он также сообщил о том, что система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.