В Грузии стартует футбольный сезон

Матч за Суперкубок Грузии между чемпионом страны "Динамо" (Тбилиси) и обладателем Кубка страны "Сабуртало" (Тбилиси) пройдет 26 февраля, встреча даст старт футбольному сезону в стране.

Действующий обладатель Суперкубка – "Торпедо из Кутаиси, которое победило в 2019 году "Сабуртало" со счетом 1:0.

Стало известно, что в Национальной Лиге чемпионата Грузии сезона 2020 выступят десять клубов. Чемпионат будет состоять из четырех кругов (36 матчей), в которых все команды сыграют друг с другом по два раза - дома и на выезде, отмечает Sputnik Грузия.

Чемпионат страны по футболу завершится в конце ноября.