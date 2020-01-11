Мехрибан Алиева посетила Детский психоневрологический центр в Баку

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Детский психоневрологический центр в Баку. Недавно здесь при поддержке Фонда Гейдара Алиева был проведен капитальный ремонт.

Высокие гостьи также приняли участие в открытии нового корпуса центра.

Детский психоневрологический центр был построен Фондом Гейдара Алиева в 2009 году. В 2019 году был построен новый двухэтажный корпус и капитально отремонтировано здание центра, пишет Trend.