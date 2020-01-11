Грипп продолжает убивать тбилисцев - СМИ

В одной из тбилисских клиник, предположительно, от вируса гриппа скончалась 30-летняя женщина, - сообщает телекомпания Rustavi 2.

Родные рассказывают, что молодой женщине стало плохо 6 января. Сначала она была доставлена в больницу Каспи, а затем по требованию родных переведена в одну из клиник Тбилиси. На рассвете 8 января женщина скончалась, у нее остались трое детей.

Родные говорят, что у нее не было проблем со здоровьем, не было и хронических заболеваний.

"Ей стало плохо за день до случившегося. На второй день мы ее перевезли (в Тбилиси), но не смогли помочь. У нас нет претензии ни к клинике Тбилиси, ни к клинике Каспи (регион Шида Картли), ей было уже очень плохо", - заявил муж скончавшейся женщины Зураб Китуашвили, передает Sputnik Грузия.

Это уже восьмой случай летального исхода от вируса гриппа, - сообщают грузинские СМИ.