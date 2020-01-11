Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing

Руководство Ирана выступило с официальными заявлениями по поводу сбитого по ошибке иранской ракетой самолета "Международных авиалиний Украины".

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы украинского лайнера. По данным гостелерадиокомпании IRIB, "как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке ПВО, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно".

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани пообещал довести до конца расследование катастрофы и привлечь виновных к ответственности.

"Мы должны завершить расследование, чтобы узнать все причины катастрофы и привлечь к ответственности виновных в этой непростительной ошибке", - приводит слова президента его пресс-служба.

Также Рухани подчеркнул, что Тегеран примет меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана. "Трагедия не должна повториться", - указал он.

Хаменеи и Рухани также выразили соболезнования семьям погибших, отметив, что "Иран глубоко сожалеет по поводу этой катастрофической ошибки".

Говоря о позиции российской стороны, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что инцидент должен быть закрыт после признания ошибки Ираном и в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных. "Происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории", - сказал он, подчеркнув, что "это никак и не оправдывает ошибку".

"И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты", - цитирует Косачева РИА Новости.

По его словам, признание ошибки и выражение сожаления достойно того, чтобы быть принятым. "Главное – деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением", - указал сенатор.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров отметил, что Тегеран поступил достойно, официально признав свою вину в крушении украинского самолета.

Также сенатор обратил внимание на то, что западные руководители почти сразу стали говорить о возможности ракетной атаки на самолет, исходя из данных радаров. "Таким образом, можно было легко установить, кто сбил малайзийский Boeing, однако Западу это, видимо, не выгодно", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ранее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.