Обломки российской ракеты упали на Казахстан

Пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила о падении обломков российской ракеты на территории Актюбинской области. Ракета была запущена в ходе учений испытательного центра Министерства обороны РФ.

"9 января 2020 года во время плановых учений испытательного центра Министерства обороны РФ, арендующего полигоны на территории Республики Казахстан в соответствии с межгосударственным соглашением между Казахстаном и Россией от 1995 года, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест. Взрыва не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и разрушений нет. "Ситуация опасности для населения не представляет", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Отмечается также, что выяснение обстоятельств и причин будет проводить казахстанско-российская комиссия при областной администрации.