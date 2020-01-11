Грузия отменят праворульные авто

Начиная с 1 апреля в Грузии вступит в силу запрет на перенос руля в праворульных автомобилях при прохождении повторного техосмотра. Об этом сообщил руководитель Агентства сухопутного транспорта Минэкономики Грузии Шалва Уриадмкопели.

По его словам, автовладельцы должны перенести руль до указанного срока, в противном случае праворульные автомобили, которые будут проходить первичный периодический техосмотр, не смогут пройти его повторно с перенесенным рулем, передает Sputnik Грузия.

Также стало известно, что с 1 апреля праворульные автомобили, фары которых не соответствуют евростандартам, не смогут пройти техосмотр, даже при наклеивании специальных стикеров.