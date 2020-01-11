Голос Меган Маркл спасет слонов от браконьеров

Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney, в соответствии с которым она будет озвучивать персонажей.

Полученные средства будут направлены на благотворительность, пишет Daily Mail.

Сообщается, что первая запись уже сделана.

Уточняется, что средства будут направляться в организацию "Слоны без границ", деятельность которой направлена на сохранение дикой природы и защиты животных от рук браконьеров, пишет "Газета.ru".