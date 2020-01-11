Ушел из жизни султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом информирует государственное Информационное агентство Омана.

"Королевский двор оплакивает уход своего правителя, которого призвал к себе Всевышний поздно вечером в пятницу, 10 января 2020 года", - цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в связи со смертью султана Кабуса в стране объявлен трехдневный траур. Также на 40 дней будут приспущены государственные флаги.

Кабус Бен Саид правил страной с 1970 года. Он пришел к власти в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Новым главой государства стал Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, соответствующее заявление Высшего совета безопасности Омана было оглашено в субботу в эфире государственного телевидения султаната.