США готовили и провалили убийство Шахлаи

Пентагон пытался в один день с убийством генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс", ликвидировать еще одного высокопоставленного иранского военачальника КСИР – Абдулу Резу Шахлаи, курировавшего действия проиранских повстанцев в Йемене. Однако операция провалилась. Об этом, со ссылкой на собственные источники с сообщает The Washington Post, также эту информацию подтверждает CNN.

"Если бы мы убили его, мы бы хвастались этим в ту же ночь", - приводит издание слова собеседника, имеющего отношение к руководству США.

Отмечается, что Шахлаи занимал высокую должность в спецподразделении "Аль-Кудс", которое, по версии американского руководства, отвечает за подрывные действия Ирана в регионе.

По данным СМИ, операция по ликвидации Шахлаи была строго засекречена. Так, собеседники издания даже на условии анонимности не стали сообщать какие-либо ее подробности. Известно лишь, что атака на военачальника проводилась в то же время, когда беспилотник ВВС США нанес удар по машине Сулеймани в Багдаде, передает РБК.