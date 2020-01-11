Убийца россиянина проведет 100 лет в тюрьме США

Суд округа Монтгомери США признал виновным Роджера Гарсию в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его 17-летнего одноклассника Шади Ади Наджара в июне 2017 года. Убийца был приговорен к 100 годам тюрьмы, прошение на освобождение он сможет подать через 50 лет.

Как сообщает The Washington Post, Гарсия стал четвертым и последним обвиняемым по данному делу, другие участники преступления Эдгар Гарсиа Гаона, Рони Александер Галисиа, Хосе Каналес Янес были приговорены к пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение.

Следствие установило, что злоумышленники организовали 5 июня 2017 года нападение на Зиберова и Наджара, чтобы отомстить за ранее совершенное Наджаром ограбление. Они выманили подростков в безлюдное место Монтгомери и расстреляли их. Тела жертв были обнаружены в припаркованном автомобиле. Отмечается, что трагедия произошла накануне выпускного вечера Зиберова из средней школы, передает РБК.