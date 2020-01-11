США и Иран отменили войну на тайных переговорах

Вашингтон и Тегеран провели тайные переговоры через швейцарское посольство в Иране. По сообщению Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в США, тональность переговоров была намного более взвешенной, чем публичные заявления политиков.

Так, стало известно, что первое послание иранская сторона получила спустя несколько часов после убийства в международном аэропорту Багдада генерала Касема Сулеймани.

В послании администрация США настойчиво просила Тегеран отказаться от эскалации конфликта.

Затем каналом связи в швейцарском посольстве пользовались и представители Тегерана при разъяснении позиции Вашингтону.

По словам швейцарских дипломатов, сообщения приходят в виде факсов на аппарат, доступ к которому в посольстве есть лишь у нескольких человек. Поступившие данные передаются заинтересованным сторонам.

Говоря о наличии канала связи с США, собеседник издания отметил, что "в пустыне даже капля воды очень важна", передает РБК.