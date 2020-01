Что Южный газовый коридор даст Европе, Баку и Анкаре

Испокон веков человечество находилось в поисках источников энергии. На протяжении многих столетий конфликты и войны начинались из-за энергоресурсов. Исчерпание энергетических ресурсов представляет собой наиболее серьезную проблему для крупнейших держав, пишет Modern Diplomacy в материале TANAP Is Inaugurated: What Southern Gas Corridor Promises To The Europe And Stakeholders?

Энергетическая политика стала важным вопросом практически для любого государства, зависящего от внешних ресурсов. Потребление энергии в ЕС выше, чем в любом другом регионе мира, при этом у Евросоюза как таковых источников энергии нет. Реализация проектов возобновляемой альтернативной энергетики требует дорогой инфраструктуры, на создание которой не все государства способны выделить финансовые ресурсы. Поэтому альтернативы и новые маршруты доставки традиционных источников энергии - жизненно важный приоритет для ЕС.

Сейчас для Европы Каспийский регион представляет собой более стабильный и безопасный источник энергии. В рамках проекта "Южного газового коридора" (ЮГК) ЕС оказывает поддержку для реконструкции и развития инфраструктуры газопроводов в таких транзитных странах, как Грузия и Турция, для обеспечения поставок в Европу, которая исходила из трех факторов.

Первый. Газовые споры 2006 и 2009 годов продемонстрировали, что Украина не может считаться надежной транзитной страной. В данном случае Турция представляет собой оптимальный альтернативный маршрут.

Второй. Азербайджан предлагает более стабильные и безопасные поставки энергии, благодаря своему опыту подобных отношений с зарубежными партнерами, начиная с 1994 года. Кроме того, Баку заинтересован в энергетическом сотрудничестве напрямую с Западом без участия посредников. Наличие надежных и эффективных транспортных сетей для легкого доступа к мировому рынку крайне важно для экономического развития и безопасности Азербайджана, не имеющего выхода к открытому морю.

Третий - безопасность. Восточная Европа значительной степени зависит от российского газа, поэтому им важно обеспечить энергетическую безопасность путем диверсификации экономических торговых партнеров. Поскольку энергетическая безопасность включает в себя как экономические, так и политические факторы, ЕС прилагает значительные усилия для защиты своих границ от любой угрозы, решая существующую проблему двумя способами: за счет международного сотрудничества, обеспечивая надежный, экономически эффективный и безопасный импорт энергоносителей на внутренний рынок; учитывая местный аспект для обеспечения бесперебойных поставок энергии по доступной цене для населения и промышленных потребителей.

Энергетические отношения между Азербайджаном и ЕС

В 2011 году Азербайджан и ЕС подписали совместную декларацию по Южному газовому коридору. ЮГК оказался более оптимальной и многообещающей версией проекта газопровода ”Набукко”. Направление поставок также имело решающее значение для Европы, поскольку Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP) в рамках ЮГК будут доставлять азербайджанский газ на юг Европы. В отличие от ”Набукко”, ЮГК более перспективный и стратегически целесообразный проект для начала поставок газа с Каспийского моря, Ближнего Востока и Центральной Азии. Основная цель проекта - диверсифицировать энергетические маршруты, используя новые и альтернативные направления. Геополитическая значимость проекта TAP достаточно высока с точки зрения диверсификации источников энергии. Хотя основными направлениями проекта TAP на начальном этапе станут Италия и Греция, трубопровод может поставлять азербайджанский газ и в другие европейские страны, например, Австрию, регион Центральной Европы, Болгарию, страны Балканского полуострова, Южную Хорватию, Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, а также в Великобританию, Германию, Францию и Швейцарию.

О проекте было объявлено в Стамбуле 17 ноября 2011 года на третьем Черноморском энергетическом и экономическом форуме. 26 декабря 2011 года между Азербайджаном и Турцией был подписан меморандум о взаимопонимании. Церемония открытия TANAP состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале, в провинции Эдирне. Ипсала находится недалеко от турецко-греческой границы, а TANAP, подключенный к TAP, будет напрямую доставлять азербайджанский газ в европейский регион. TANAP - крупнейший сегмент ЮГК - имеет стратегическое значение как для Азербайджана, так и для Турции. Впервые в истории Азербайджан сможет доставить свой газ непосредственно на европейский рынок. Присоединившаяся к проекту Турция подтверждает свою позицию в области региональной безопасности, став надежным региональным энергетическим центром. Европейские государства поддерживают поставки энергоресурсов из Каспийского моря на европейский рынок, оказывая экономическую и политическую поддержку. Таким образом, ЮГК является многонациональным газопроводом, поддерживаемым Европейской комиссией и финансируемым Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Несмотря на то, что США не инвестировали в проект и не получат никакой коммерческой выгоды от него, Вашингтон поддерживает TANAP, поощряя диверсификацию поставок энергоносителей.

Азербайджан, сотрудничая с ЕС, демонстрирует свою заинтересованность в отношениях с ЕС. Со времени обретения независимости Азербайджан на фоне отсутствия внутренних конфликтов, за счет продвижения политики мира и активного участия в международных миссиях смог создать прочную и стабильную экономику и политическую систему. Иными словами, пока Азербайджан заинтересован в доставке энергии на Запад путем поддержки транзитных проектов, ЕС вряд ли столкнется с какими-либо трудностями в регионе.

Чтобы понять общую картину, представленную Комиссией ЕС до глобального финансового кризиса и создания альтернативных энергетических маршрутов, необходимо отметить, что объемы и стоимость не являются единственными элементами, которые поставлены на карту в ЮГК. Проект важен с геополитической точки зрения, поскольку строительство транспортного коридора ”Восток-Запад”, проходящего через Южный Кавказ и соединяющего Европу с Азией, предполагает создание новой инфраструктуры, железных дорог, автомагистралей и трубопроводов, новых рабочих мест, транспортных предприятий и обеспечивает безопасность. С экономической точки зрения, региональные страны получают возможность развития экономики и выхода на глобальные рынки за счет интеграции с мировой экономикой. В политическом плане суверенитет обеих сторон укрепляется, появляются новые маршруты поставок. Создание транзитных коридоров требует диверсифицированного доступа на международную арену, поскольку зависимость от единственного маршрута может привести к потенциальной блокаде со стороны экспортера.

Азербайджан может поставлять газ на европейский рынок, укрепляя энергетическую безопасность Европы и не создавая дополнительной геополитической напряженности. У Баку есть опыт продажи энергоносителей Европе посредством трубопровода ”Баку-Тбилиси-Джейхан”. Альтернативные поставки остаются значимыми благодаря созданию доступных и относительно легко осуществимых проектов при наличии необходимых инвестиций. В этом свете Азербайджан предстает самым надежным поставщиком и торговым партнером с четким пониманием спроса, предложения и маршрутов доставок.

ЮГК имеет большие преимущества по сравнению с предыдущими проектами по нескольким причинам:

- Энергетические ресурсы из бассейна Каспийского моря важны для ЕС, а географическое расположение Азербайджана делает его идеальным и оптимальным пунктом для транспортировки этих ресурсов.

- ЮГК не настолько длинный маршрут, как ”Набукко”, поэтому он более доступный с точки зрения затрат.

- ЮГК создаст конкурентоспособные цены на энергетическом рынке, на первом этапе для Южной Европы, а затем и для стран ЦВЕ.

- ЮГК усилит позиции Турции как транзитной страны и укрепит отношения между ЕС и Азербайджаном.

В будущем также планируется подключить к ЮГК Транскаспийский энергетический трубопровод. В этом контексте правовой статус Каспийского моря определяет стратегии пяти прикаспийских государств. Согласно Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, другие страны не могут вмешиваться в проекты, не будучи официальными партнерами. Это означает, что, подписав вышеуказанную конвенцию, пять прикаспийских государств могут самостоятельно выстраивать энергетические стратегии и политику. Таким образом, если Транскаспийский проект будет реализован, газ в Европу будет доставляться и из других регионов. Центральной частью маршрута будет Южный газовый коридор, и Азербайджан станет региональным мостом, транзитной страной, соединяющей Европу с Азией. Для региона это означает больше инвестиций, развитие инфраструктуры и хорошо налаженные отношения между Востоком и Западом.

Что значит TANAP для Турции

Турция обладает ограниченными природными ресурсами, поэтому и зависит от внешних источников. Поскольку спрос на энергоносители и уровень зависимости от внешних источников усиливается, энергетические проблемы усугубляются, постепенно становясь определяющим фактором внешней политики государства. Основная цель энергетической политики Турции состоит в том, чтобы оперативно поставлять энергию для обеспечения экономического роста. Кроме того, государство заинтересовано в надежных поставках и конкурентоспособных ценах. Анкара закупает 98% необходимых ей ресурсов у своих богатых энергоносителями соседей, таких как Россия, Иран, Азербайджан. С другой стороны, Турция представляет собой огромный рынок для указанных стран-экспортеров. Поэтому TANAP не просто энергетический проект для Турции, он не только диверсифицирует энергетические маршруты, но и обеспечивает безопасность поставок. Турция рассматривает трубопровод как важный проект с собственным экономическим измерением, который приведет к развитию экономических и политических отношений между Турцией и государствами региона. TANAP повысит эффективность Турции в регионе, а также ее позиции в глобальных энергетических проектах.

Турция стремится стать таким же важным энергетическим центром, как австрийский газовый хаб Баумгартен, за счет развития нескольких энергетических направлений. Будучи энергетическим центром, Турция сможет обеспечить энергетическую безопасность Европы, а также сформировать конкурентоспособную рыночную структуру. Турция играет важную роль в каждой точке цепочки создания стоимости от производителя до конечного потребителя.

В последние десятилетия Азербайджан и Турция добились позитивных изменений как в политической, так и в экономической областях. Им удалось реализовать проекты нефтепровода ”Баку-Тбилиси-Джейхан”, газопровода ”Баку-Тбилиси-Эрзурум” и железной дороги ”Баку-Тбилиси-Карс”. С вводом в эксплуатацию TANAP в ближайшем будущем Турция получит еще один импульс в контексте обеспечения энергетических поставок, особенно в Европу.

С момента восстановления государственной независимости в 1991 году Азербайджанская Республика определила интеграцию и расширение сотрудничества с ЕС как одно из стратегических направлений внешней политики. ЮГК особенно важен с точки зрения энергетической безопасности ЕС. Заинтересованность европейских стран в проявляется в строительстве новой инфраструктуры для надежных поставок энергоресурсов из Каспийского региона в Европу. Кроме того, TAP и TANAP окажут положительное влияние на экономику Европы и Турции, диверсифицируя маршруты поставок и создавая конкурентоспособные цены на энергетических рынках. ЮГК - выгодный проект как для стран-участниц, так и для компаний, непосредственно вовлеченных в его реализацию.