Сегодня Иран объявит причину крушения украинского лайнера – СМИ

Власти Ирана сегодня планируют объявить причину крушения украинского Boeing 737-800, - сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источник.

"После заседания комиссии авиационных катастроф будет объявлена причина крушения украинского пассажирского самолета", - цитирует собеседника РИА Новости.

Напомним, восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Ранее сообщалось, что украинский самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

В этой связи президент Ирана Хасан Рухани сообщил в Twitter, что Тегеран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Глава государства также пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Также соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии принес министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.