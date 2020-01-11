Россия выводит на боевое дежурство новые С-400

Новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" заступают на боевое дежурство в Ленинградской области в следующем месяце. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что сейчас ведется подготовка к заступлению на дежурство – осуществляется техническое обслуживание дивизионов и пункта боевого управления. Также проверяется работоспособность зенитных ракетных систем, передает РИА Новости.