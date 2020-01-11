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Россия выводит на боевое дежурство новые С-400

Россия выводит на боевое дежурство новые С-400

Новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" заступают на боевое дежурство в Ленинградской области в следующем месяце. Об этом информирует пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что сейчас ведется подготовка к заступлению на дежурство –  осуществляется техническое обслуживание дивизионов и пункта боевого управления. Также проверяется работоспособность зенитных ракетных систем, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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