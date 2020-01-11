Зеленский потребовал открытого расследования удара по Boeing

Украина ожидает от Ирана проведения полного и открытого расследования крушения самолета в Тегеране в результате ошибочно произведенной ракетной атаки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Тегеран должен полностью признать свою вину. Кроме того, иранскому руководству следует наказать виновных в произошедшем и выплатить компенсации.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона ожидает также официальных извинений по дипломатическим каналам.

Ранее сообщалось, что украинский самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

В этой связи президент Ирана Хасан Рухани сообщил в Twitter, что Тегеран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке. Глава государства также пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

Также соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии принес министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.