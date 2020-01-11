Тегеран признал, что украинский "Boeing" был сбит случайно иранской ракетой - СМИ

Власти Ирана признались, что украинский Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев 8 января, был сбит случайно ракетой. Информацию об этом распространило иранское телевидение.

"Украинский самолет, упавший под Тегераном, пролетал над важным военным объектом и был сбит по ошибке",- сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление иранских властей.

Руководство вооруженных сил Ирана также выразило соболезнования семьям погибших в результате катастрофы.

В заявлении, которое позже опубликовало агентство ISNA, говорится, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.



В сообщении отмечается, что виновные в случившемся понесут наказание.

Напомним, в результате крушения пассажирского лайнера Украины погибли 176 человек.