В Александрии отреставрировали старейшую на Ближнем Востоке синагогу

В египетской Александрии после реставрации открыли одну из древнейших на Ближнем Востоке синагог. Синагога, расположенная на узких улочках исторической части Александрии, носящая название "Элиягу ха-Нави", была построена в 1850 году на месте древнего разрушенного храма, основанного в 14-м веке. Эта синагога считается старейшей в регионе и одним из самых значимых памятников иудейской культуры. В хранилище отделанного мрамором храма лежат пятьдесят свитков торы 15-го века.

"Сегодняшнее событие уникально. Оно подчеркивает, что египетский народ — это единое целое. Это послание всему миру о том, что правительство Египта заботится о египетском наследии, к какому бы историческому периоду оно не принадлежало", - заявил министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани.

Решение о реставрации храма было принято в 2016 году, на работы было выделено $4 млн.