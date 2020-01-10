Российская военная полиция продолжает патрулировать Сирию

В сирийской провинции Алеппо российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

Патрулирование продолжается по маршрутам Аджами – Хирет-Эль-Хисан – Авшария – Хирет-Эль-Хисан – Мембидж, Аджами – Хамир-Лабда в провинции Алеппо, сообщил Боренков.

Он также добавил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы, передает РИА Новости.